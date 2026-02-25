Президент Польши видит риски в многомиллиардной программе ЕС по перевооружению

Польский президент Кароль Навроцкий указал на возможные риски многомиллиардной программы ЕС по перевооружению государств-членов, по которой Польша претендует получить около 43,7 млрд евро в виде льготных кредитов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

В Польше политические позиции по программе разделились: правительство полностью поддерживает SAFE, тогда как оппозиция высказывает предостережения, якобы программа "будет держать на цепи страны, которые осмелятся проводить самостоятельную политику".

Навроцкий заявил в среду, что польской армии нужны такие большие средства, которые предусматривает программа SAFE. Но вместе с тем он заявил о рисках.

"Сомнения вызывает аспект суверенитета, который для меня, как президента Польши, является особенно важным – насколько программа SAFE дает нам возможность свободно распоряжаться средствами, учитывая принцип обусловленности. Основой построения безопасности является уверенность. Мы должны иметь уверенность, что эти средства не будут остановлены или заморожены. Уверенность – это безопасность, неуверенность – это опасность", – отметил Навроцкий.

Он напомнил, в частности, о спорах вокруг Национального плана восстановления. Во времена правления "Права и справедливости" Еврокомиссия заблокировала средства для Польши из-за нарушения принципа верховенства права.

"Все помнят, что в случае Национального плана восстановления этот принцип стал причиной серьезных конфликтов и напряженности между ЕС и Польшей. Тот же принцип применяется и в программе SAFE. Это огромный долг, который будет выплачиваться десятилетиями, поэтому поляки имеют право знать, какой будет реальная стоимость этого обязательства", – подчеркнул президент Польши.

Кароль Навроцкий также отметил, что должен быть обнародован перечень из 139 проектов, запланированных к реализации в рамках программы SAFE.

"Нашей общей целью должно быть использование всех средств, направленных на оборону, для наращивания производственного потенциала и создания добавленной стоимости для нашей экономики", – подчеркнул он.

Польский Сейм 13 февраля принял закон, необходимый для участия Польши в программе ЕС SAFE, однако польская оппозиция выступила против.

Премьер-министр Польши Дональд Туск из-за этого назвал "врагами независимости".

В партии "Право и справедливость" призвали президента Кароля Навроцкого ветировать закон, чтобы Польша не стала еще больше зависеть от Брюсселя.

