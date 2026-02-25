Швейцарія проведе референдум щодо закріплення у конституції доступності готівки

У Швейцарії 8 березня відбудеться референдум, на якому жителі країни голосуватимуть за закріплення у конституції доступності готівки попри повсюдний перехід до цифрових платежів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Швейцарці давно виділяються серед багатьох інших країн своєю прихильністю до готівки, хоча її використання за останнє десятиліття різко скоротилося.

Дані опитування Швейцарського національного банку показало, що у 2024 році дебетові картки обігнали купюри та монети як найбільш широко використовуваний спосіб оплати.

Тим часом, згідно з даними двох окремих опитувань, проведеними швейцарською телерадіокомпанією SRG і групою газет Tamedia/20 Minuten, ідею закріплення у конституції доступності готівки підтримують близько 60% виборців.

У ході голосування виборці обиратимуть між пропозицією, висунутою активістами, та альтернативною пропозицією уряду. Обидві пропозиції передбачають включення готівки до конституції і відрізняються лише деталями. Версія уряду має дещо вищу підтримку.

Швейцарці також голосуватимуть за пропозиції щодо скорочення зборів, які фінансують суспільне мовлення, та збільшення витрат на боротьбу зі зміною клімату. Згідно з опитуваннями, обидві пропозиції, ймовірно, будуть відхилені.

Нагадаємо, у грудні парламент Словенії офіційно ухвалив поправку до конституції, яка надає громадянам право використовувати готівку для всіх транзакцій.

Раніше право на використання готівки у своїх конституціях закріпили Угорщина та Словаччина.