Швейцария проведет референдум по закреплению в конституции доступности наличных денег

В Швейцарии 8 марта состоится референдум, на котором жители страны будут голосовать за закрепление в конституции доступности наличных, несмотря на повсеместный переход к цифровым платежам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Швейцарцы давно выделяются среди многих других стран своей приверженностью к наличным, хотя их использование за последнее десятилетие резко сократилось.

Данные опроса Швейцарского национального банка показало, что в 2024 году дебетовые карты обогнали купюры и монеты как наиболее широко используемый способ оплаты.

Между тем, согласно данным двух отдельных опросов, проведенных швейцарской телерадиокомпанией SRG и группой газет Tamedia/20 Minuten, идею закрепления в конституции доступности наличных поддерживают около 60% избирателей.

В ходе голосования избиратели будут выбирать между предложением, выдвинутым активистами, и альтернативным предложением правительства. Оба предложения предусматривают включение наличных денег в конституцию и отличаются лишь деталями. Версия правительства имеет несколько более высокую поддержку.

Швейцарцы также будут голосовать за предложения по сокращению сборов, которые финансируют общественное вещание, и увеличение расходов на борьбу с изменением климата. Согласно опросам, оба предложения, вероятно, будут отклонены.

Напомним, в декабре парламент Словении официально принял поправку к конституции, которая предоставляет гражданам право использовать наличные деньги для всех транзакций.

Ранее право на использование наличных в своих конституциях закрепили Венгрия и Словакия.