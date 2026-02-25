Укр Рус Eng

Керівниці Лувру знайшли заміну після масштабного пограбування музею

фото
Новини — Середа, 25 лютого 2026, 12:41 — Христина Бондарєва

Директор музеїв Версалю та колишній керівник музею Орсе, історик Крістоф Лерібо буде призначений президентом Франції Емманюелем Макроном наступником Лоранс де Кар на посаді директора Лувру.

Про це стало відомо BFM-TV, повідомляє "Європейська правда".

Нинішня вже експрезидентка Лувру подала у відставку у вівторок, 24 лютого. Президент Макрон її прийняв, назвавши це "актом відповідальності" та зазначивши, що музею потрібен "новий імпульс".

 
Крістоф Лерібо
фото: AFP

Лоранс де Кар раніше вже подавала заяву про відставку в жовтні минулого року, одразу після резонансного пограбування Лувру, однак тоді її не прийняла міністерка культури Рашида Даті.

Паралельно президент Франції у середу за поданням міністерки Даті призначить Аннік Лемуан на посаду президентки музеїв Орсе та музею Оранжері. Музей Орсе залишався без керівника після раптової смерті його президента у серпні минулого року від серцевого нападу у віці 58 років.

Лоранс де Кар зазнала жорсткої критики після того, як у жовтні злодії викрали з Лувру коштовності на суму близько $102 млн, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. 

Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі. Серед них – корона Євгенії, яка зазнала значних пошкоджень.

Страйки щодо оплати та умов праці також призвели до регулярних закриттів музею і поповнили список проблем, до яких входили дві аварії з витоком води, а також розслідування масового шахрайства з квитками.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
Реклама: