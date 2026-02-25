Главе Лувра нашли замену после масштабного ограбления музея

Директор музеев Версаля и бывший руководитель музея Орсе, историк Кристоф Лерибо будет назначен президентом Франции Эмманюэлем Макроном преемником Лоранс де Кар на посту директора Лувра.

Об этом стало известно BFM-TV, сообщает "Европейская правда".

Нынешняя уже экс-президент Лувра подала в отставку во вторник, 24 февраля. Президент Макрон ее принял, назвав это "актом ответственности" и отметив, что музею нужен "новый импульс".

Кристоф Лерибо фото: AFP

Лоранс де Кар ранее уже подавала заявление об отставке в октябре прошлого года, сразу после резонансного ограбления Лувра, однако тогда его не приняла министр культуры Рашида Дати.

Параллельно президент Франции в среду по представлению министра Дати назначит Анник Лемуан на должность президента музеев Орсе и музея Оранжери. Музей Орсе оставался без руководителя после внезапной смерти его президента в августе прошлого года от сердечного приступа в возрасте 58 лет.

Лоранс де Кар подверглась жесткой критике после того, как в октябре воры похитили из Лувра драгоценности на сумму около $102 млн, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении.

Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время бегства. Среди них – корона Евгении, которая получила значительные повреждения.

Забастовки по оплате и условиям труда также привели к регулярным закрытиям музея и пополнили список проблем, в которые входили две аварии с утечкой воды, а также расследование массового мошенничества с билетами.