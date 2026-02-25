У Польщі за підозрою в корупції затримали мера Ченстохови

Співробітники антикорупційного бюро Польщі затримали мера міста Ченстохова Кшиштофа Матящика, якого запідозрили у вчиненні корупційного злочину.

Про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський, пише "Європейська правда".

За словами речника, затримання відбулося близько 9:00 ранку в Ченстохові, неподалік від місця проживання посадовця. Операцію провели за наказом прокурора Сілезького відділу Національної прокуратури.

"Справа стосується підозри у корупції", – зазначив Яцек Добжинський у соцмережі X.

Наразі правоохоронці проводять активні слідчі дії. Слідчі працюють у кількох локаціях на території Ченстохови, вилучаючи документи та докази.

Після завершення обшуків затриманого мера доставлять до прокуратури в Катовіце для офіційного висунення звинувачень та проведення допиту.

Кшиштоф Матящик очолює Ченстохову вже тривалий час, з 2010 року. До того він був членом польського парламенту, громадським діячем та політиком молодого покоління. Він також мав досвід роботи в місцевому самоврядуванні.

Місто Ченстохова розташоване на півдні Польщі у Сілезькому воєводстві, його населення становить понад 200 тисяч осіб.

Нагадаємо, в січні у Польщі правоохоронці затримали сімох посадовців відділу комунікації окружного управління та міської ради Вроцлава за підозрою у корупції.

Восени у Польщі викрили аферу з фіктивними пожертвами для парафії.