В Польше по подозрению в коррупции задержали мэра Ченстоховы

Сотрудники антикоррупционного бюро Польши задержали мэра города Ченстохова Кшиштофа Матящика, которого заподозрили в совершении коррупционного преступления.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский, пишет "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря, задержание произошло около 9:00 утра в Ченстохове, недалеко от места проживания чиновника. Операция была проведена по приказу прокурора Силезского отдела Национальной прокуратуры.

"Дело касается подозрения в коррупции", – отметил Яцек Добжинский в соцсети X.

Сейчас правоохранители проводят активные следственные действия. Следователи работают в нескольких локациях на территории Ченстоховы, изымая документы и доказательства.

После завершения обысков задержанного мэра доставят в прокуратуру в Катовице для официального предъявления обвинений и проведения допроса.

Кшиштоф Матящик возглавляет Ченстохову уже длительное время, с 2010 года. До этого он был членом польского парламента, общественным деятелем и политиком молодого поколения. Он также имел опыт работы в местном самоуправлении.

Город Ченстохова расположен на юге Польши в Силезском воеводстве, его население составляет более 200 тысяч человек.

Напомним, в январе в Польше правоохранители задержали семерых чиновников отдела коммуникации окружного управления и городского совета Вроцлава по подозрению в коррупции.

Осенью в Польше разоблачили аферу с фиктивными пожертвованиями для прихода.