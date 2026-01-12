У Польщі сімох посадовців затримали за довготривалу корупційну схему реєстрації авто

У Польщі правоохоронці затримали сімох посадовців відділу комунікації окружного управління та міської ради Вроцлава за підозрою у корупції.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF FM.

За даними слідства, затримані посадовці отримували хабарі в обмін на реєстрацію транспортних засобів із порушенням правил. Йдеться щонайменше про тисячу незаконних реєстрацій.

Схема діяла тривалий час і охоплювала як реєстрацію автомобілів без повного пакета необхідних документів, так і легалізацію транспортних засобів, які взагалі не мали бути допущені до дорожнього руху, зокрема квадроциклів.

Слідчі встановили, що за ухвалення незаконних рішень посадовці брали гроші, а також подарунки – парфуми та інші цінні речі.

Наразі доведено отримання неправомірної вигоди на суму понад 100 тисяч злотих. Окрім цього, посадовці користувалися безкоштовними послугами, зокрема ремонтом автомобілів у майстернях.

За версією слідства, корупційна схема була для затриманих постійним джерелом доходу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Розслідування триває, не виключаються нові затримання.

Розслідування ведуть поліцейські підрозділу з боротьби з корупцією під наглядом нижньосілезького відділу Національної прокуратури.

