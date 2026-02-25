Сенат Італії підтримав продовження допомоги Україні

Італійський Сенат у середу, 25 лютого, остаточно продовжив підтримку України на 2026 рік

Про це пише il Giornale, передає "Європейська правда".

Сенат підтвердив довіру уряду до указу про Україну. 106 парламентарів проголосували за, 57 проти і двоє утрималися.

Декрет продовжує до 31 грудня 2026 року дозвіл на передачу військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання Україні, "з пріоритетом для тих, що призначені для логістики, цивільного медичного використання" та захисту від повітряних і ракетних атак.

Він також регулює продовження дозволів на проживання громадянам України до 4 березня 2027 року.

Наприкінці грудня Кабінет міністрів Італії схвалив декрет про продовження надання допомоги Україні попри опозицію партії "Ліга".

Нагадаємо, у понеділок, 23 лютого, уряд Італії передав Україні 10 електрогенераторів загальною потужністю 1500 кВА.