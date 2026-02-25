Сенат Италии поддержал продление помощи Украине

Итальянский Сенат в среду, 25 февраля, окончательно продлил поддержку Украины на 2026 год

Об этом пишет il Giornale, передает "Европейская правда".

Сенат подтвердил доверие правительства к указу об Украине. 106 парламентариев проголосовали за, 57 против и двое воздержались.

Декрет продлевает до 31 декабря 2026 года разрешение на передачу военных транспортных средств, материалов и оборудования Украине, "с приоритетом для тех, которые предназначены для логистики, гражданского медицинского использования" и защиты от воздушных и ракетных атак.

Он также регулирует продление разрешений на проживание гражданам Украины до 4 марта 2027 года.

В конце декабря Кабинет министров Италии одобрил декрет о продлении оказания помощи Украине, несмотря на оппозицию партии "Лига".

Напомним, в понедельник, 23 февраля, правительство Италии передало Украине 10 электрогенераторов общей мощностью 1500 кВА.