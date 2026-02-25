У Британії попередили про можливу втечу експосла, якого звинувачують у зв'язках з Епштейном

Спікер Палати громад Великої Британії Ліндсі Гойл передав поліції інформацію про можливу втечу колишнього посла в США Пітера Мендельсона, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем на тлі викриттів щодо його зв’язків із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це, як пише "Європейська правда", Гойл заявив під час засідання парламенту, його слова цитує Sky News.

Як стало відомо журналістам, спікеру повідомили, що Мендельсон має намір поїхати на Британські Віргінські острови.

"Щоб запобігти будь-яким неточним спекуляціям, я хотів би підтвердити, що після отримання інформації, яку я вважаю доречною, я передаю її столичній поліції добросовісно, ​​як це є моїм обов’язком та відповідальністю", – сказав Гойл.

Адвокати Мендельсона назвали заяви про його план втечі "безпідставними".

Експосла заарештували в понеділок, а у вівторок стало відомо про його звільнення з-під варти. Раніше цього місяця британська поліція розпочала кримінальне розслідування щодо Мендельсона після того, як уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера передав правоохоронцям листування між колишнім послом і Епштейном.

Стармер призначив Мендельсона послом Великої Британії у Вашингтоні в грудні 2024 року. До цього призначення було відомо, що він дружив із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

З публікації Мін’юстом США файлів Епштейна випливає, що Мендельсон, надсилав йому деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Сам Стармер перепросив за призначення Мендельсона послом у США. Утім, його прем’єрство опинилося під загрозою на тлі скандалу. Згодом британський прем’єр відкинув чутки про свою відставку.