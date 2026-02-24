Колишнього посла Британії звільнили після арешту у зв'язку зі справою Епштейна

Колишнього посла Великої Британії у США Пітера Мендельсона у вівторок звільнили з-під варти поліції після арешту в Лондоні за підозрою у зловживанні службовим становищем на тлі викриттів щодо його зв’язків із Джеффрі Епштейном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Раніше цього місяця поліція розпочала кримінальне розслідування щодо Мендельсона після того, як уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера передав правоохоронцям листування між колишнім послом і Епштейном.

У понеділок по обіді Мендельсона зняли на відео, коли він виходив зі свого будинку в центрі Лондона. Його супроводжували офіцери в цивільному з бодікамерами, після чого його відвезли автомобілем.

В окремій заяві згодом у поліції повідомили, що його звільнили під заставу до завершення подальшого розслідування.

Арешт означає, що поліція підозрює вчинення злочину, але він не є свідченням вини.

Електронні листи між Мендельсоном і Епштейном, оприлюднені наприкінці січня Міністерством юстиції США, показали, що стосунки між ними були тіснішими, ніж було відомо публічно, а також що Мендельсон ділився інформацією з фінансистом у 2009 році, коли був міністром в уряді тодішнього прем’єра Гордона Брауна.

Пітер Мендельсон почав працювати в Лейбористській партії в 1980-х роках і протягом десятиліть був її провідною фігурою. Він відіграв ключову роль у русі "Нова Лейбористська партія" та у перемозі Тоні Блера на виборах 1997 року.

Прем'єр-міністр Кір Стармер призначив його послом Великої Британії у Вашингтоні в грудні 2024 року. До цього призначення було відомо, що він дружив із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

У вересні минулого року його звільнили з посади після того, як на Даунінг-стріт заявили, що з'явилася нова інформація про глибину цих стосунків.

Нещодавно Мендельсон пішов у відставку з Палати лордів.

З публікації Мін’юстом США файлів Епштейна випливає, що Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Сам Стармер перепросив за призначення Мендельсона послом у США. Утім, прем’єрство Стармера опинилося під загрозою на тлі скандалу.

Деталі у статті: "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.