В Британии предупредили о возможном побеге экс-посла, которого обвиняют в связях с Эпштейном

Спикер Палаты общин Великобритании Линдси Хойл передал полиции информацию о возможном побеге бывшего посла в США Питера Мендельсона, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением на фоне разоблачений о его связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Хойл заявил во время заседания парламента, его слова цитирует Sky News.

Как стало известно журналистам, спикеру сообщили, что Мендельсон намерен уехать на Британские Виргинские острова.

"Чтобы предотвратить любые неточные спекуляции, я хотел бы подтвердить, что после получения информации, которую я считаю уместной, я передаю ее столичной полиции добросовестно, как это является моим долгом и ответственностью", – сказал Хойл.

Адвокаты Мендельсона назвали заявления о его плане побега "беспочвенными".

Экс-посла арестовали в понедельник, а во вторник стало известно о его освобождении из-под стражи. Ранее в этом месяце британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мендельсона после того, как правительство премьер-министра Кира Стармера передало правоохранителям переписку между бывшим послом и Эпштейном.

Стармер назначил Мендельсона послом Великобритании в Вашингтоне в декабре 2024 года. До этого назначения было известно, что он дружил с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Из публикации Минюстом США файлов Эпштейна следует, что Мендельсон присылал ему детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании.

Сам Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США. Впрочем, его премьерство оказалось под угрозой на фоне скандала. Впоследствии британский премьер опроверг слухи о своей отставке.