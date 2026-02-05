Укр Рус Eng

Стармер попросив вибачення за призначення Мендельсона послом попри зв’язки з Епштейном

Новини — Четвер, 5 лютого 2026, 16:03 — Уляна Кричковська

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попросив пробачення за призначення Пітера Мендельсона на посаду посла у США, попри те, що були відомі його зв'язки з педофілом-фінансистом Джеффрі Епштейном.

Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Стармер заявив, що Мендельсон "зобразив Епштейна як людину, яку ледь знав".

"Мені шкода. Шкода за те, що з вами зробили. Шкода, що так багато людей, які мали владу, підвели вас. Вибачте, що повірив у брехню Мендельсона і призначив його. І вибачте, що навіть зараз ви змушені знову спостерігати, як ця історія розгортається на публіці", – зазначив прем’єр Британії.

Вибачення Стармера послідувало за визнанням, що матеріали, використані для перевірки Мендельсона на посаду посла в США, містили деталі його стосунків з Епштейном. 

Низка електронних листів, нещодавно оприлюднених Міністерством юстиції США, показала, наскільки тісними залишалися ці зв'язки протягом багатьох років після того, як фінансист був засуджений за звинуваченням у торгівлі дітьми для сексуальних цілей у 2008 році.

Нагадаємо, цього тижня Мендельсон оголосив про відставку з Палати лордів Великої Британії після того, як з опублікованих Мін’юстом США мільйонів сторінок справи Епштейна випливли нові факти їхнього листування. 

Зокрема, з’ясувалося, що Мендельсон переслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія США кримінал
Реклама: