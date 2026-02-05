Стармер попросив вибачення за призначення Мендельсона послом попри зв’язки з Епштейном

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попросив пробачення за призначення Пітера Мендельсона на посаду посла у США, попри те, що були відомі його зв'язки з педофілом-фінансистом Джеффрі Епштейном.

Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Стармер заявив, що Мендельсон "зобразив Епштейна як людину, яку ледь знав".

"Мені шкода. Шкода за те, що з вами зробили. Шкода, що так багато людей, які мали владу, підвели вас. Вибачте, що повірив у брехню Мендельсона і призначив його. І вибачте, що навіть зараз ви змушені знову спостерігати, як ця історія розгортається на публіці", – зазначив прем’єр Британії.

Вибачення Стармера послідувало за визнанням, що матеріали, використані для перевірки Мендельсона на посаду посла в США, містили деталі його стосунків з Епштейном.

Низка електронних листів, нещодавно оприлюднених Міністерством юстиції США, показала, наскільки тісними залишалися ці зв'язки протягом багатьох років після того, як фінансист був засуджений за звинуваченням у торгівлі дітьми для сексуальних цілей у 2008 році.

Нагадаємо, цього тижня Мендельсон оголосив про відставку з Палати лордів Великої Британії після того, як з опублікованих Мін’юстом США мільйонів сторінок справи Епштейна випливли нові факти їхнього листування.

Зокрема, з’ясувалося, що Мендельсон переслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.