Мерц: Китай повинен використати свій вплив на РФ, щоб покласти край війні в Україні

Німецький канцлер Фрідріх Мерц закликав китайський уряд використати свій вплив на Росію, щоб покласти край розв’язаній нею війні в Україні.

Заяву очільника німецького уряду наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Після переговорів з президентом Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цзяном Мерц зазначив, що сигнали з Китаю сприймаються в Москві дуже серйозно.

"Це стосується як слів, так і вчинків. Я хотів би висловити своє щире задоволення зобов'язанням Китаю щодо миру в регіоні, про яке я сьогодні почув", – підкреслив він.

За даними китайського уряду, Сі під час зустрічі з Мерцом висловився за переговори з метою досягнення рішення.

Однак Пекін знову утримався від прямого звинувачення Росії, заявивши, що всі сторони повинні бути залучені на рівних умовах, а їхні законні інтереси повинні бути враховані.

Німеччина давно критикує Пекін за збереження зовні нейтральної позиції щодо війни Росії в Україні.

"Якби Сі Цзіньпін завтра сказав Путіну зупинитися, то той мав би зупинитися післязавтра", – заявив Мерц у понеділок перед від'їздом до Китаю.

Мерц прибув до столиці Китаю в середу вранці з дводенним візитом, де його зустріли з військовими почестями у Великому залі народу.

Нещодавно посол США при НАТО Метью Вітакер висловив переконання, що Китай надає вирішальну підтримку агресії Росії в Україні і може покласти край війні одним телефонним дзвінком.