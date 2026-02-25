Мерц: Китай должен использовать свое влияние на РФ, чтобы положить конец войне в Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал китайское правительство использовать свое влияние на Россию, чтобы положить конец развязанной ею войне в Украине.

Заявление главы немецкого правительства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

После переговоров с президентом Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цзяном Мерц отметил, что сигналы из Китая воспринимаются в Москве очень серьезно.

"Это касается как слов, так и поступков. Я хотел бы выразить свое искреннее удовлетворение обязательством Китая по миру в регионе, о котором я сегодня услышал", – подчеркнул он.

По данным китайского правительства, Си во время встречи с Мерцем высказался за переговоры с целью достижения решения.

Однако Пекин снова воздержался от прямого обвинения России, заявив, что все стороны должны быть вовлечены на равных условиях, а их законные интересы должны быть учтены.

Германия давно критикует Пекин за сохранение внешне нейтральной позиции в отношении войны России в Украине.

"Если бы Си Цзиньпин завтра сказал Путину остановиться, то тот должен был бы остановиться послезавтра", – заявил Мерц в понедельник перед отъездом в Китай.

Мерц прибыл в столицу Китая в среду утром с двухдневным визитом, где его встретили с воинскими почестями в Большом зале народа.

Недавно посол США при НАТО Мэтью Уитакер выразил убеждение, что Китай оказывает решающую поддержку агрессии России в Украине и может положить конец войне одним телефонным звонком.