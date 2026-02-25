Мерц у Китаї заявив про бажання поглибити співпрацю між країнами
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який прибув із візитом до Китаю, заявив, що його країна хоче поглибити співпрацю з Пекіном.
Про це він сказав під час спілкування із прем'єр-міністром Китаю Лі Цянем, пише Die Zeit, передає "Європейська правда".
На початку свого візиту до Китаю Мерц приєднався до Лі у заклику до поглиблення співпраці.
"Ми маємо дуже конкретні занепокоєння щодо нашої співпраці, яку ми хочемо поліпшити та зробити більш справедливою", – сказав Мерц.
Мерц наголосив, що Німеччина приділяє велике значення підтримці та поглибленню інтенсивних економічних відносин з Китаєм, який минулого року був її найбільшим торговельним партнером.
Водночас він звернув увагу також і на необхідність справедливої співпраці та відкритого спілкування.
Лі своєю чергою наголосив на необхідності співпраці з Німеччиною для захисту багатосторонності та вільної торгівлі.
"Китай і Німеччина, як дві важливі країни з великим впливом, повинні зміцнити нашу впевненість у співпраці, спільно захищати багатосторонність та вільну торгівлю і працювати над побудовою більш справедливої та чесної системи глобального управління", – заявив Лі.
Після зустрічі Лі та Мерц підписали п'ять урядових угод. Серед іншого, обидві сторони домовилися продовжувати співпрацю в боротьбі зі зміною клімату та хворобами тварин. Також були підписані угоди між асоціаціями футболу та настільного тенісу.
Нагадаємо, у січні під час виступу в Давосі Мерц попередив про небезпеку підйому наддержав.
Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в грудні у Пекіні наголосив на значенні економічних відносин між Німеччиною та Китаєм.