Мерц у Китаї заявив про бажання поглибити співпрацю між країнами

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який прибув із візитом до Китаю, заявив, що його країна хоче поглибити співпрацю з Пекіном.

Про це він сказав під час спілкування із прем'єр-міністром Китаю Лі Цянем, пише Die Zeit, передає "Європейська правда".

На початку свого візиту до Китаю Мерц приєднався до Лі у заклику до поглиблення співпраці.

"Ми маємо дуже конкретні занепокоєння щодо нашої співпраці, яку ми хочемо поліпшити та зробити більш справедливою", – сказав Мерц.

Мерц наголосив, що Німеччина приділяє велике значення підтримці та поглибленню інтенсивних економічних відносин з Китаєм, який минулого року був її найбільшим торговельним партнером.

Водночас він звернув увагу також і на необхідність справедливої співпраці та відкритого спілкування.

Лі своєю чергою наголосив на необхідності співпраці з Німеччиною для захисту багатосторонності та вільної торгівлі.

"Китай і Німеччина, як дві важливі країни з великим впливом, повинні зміцнити нашу впевненість у співпраці, спільно захищати багатосторонність та вільну торгівлю і працювати над побудовою більш справедливої та чесної системи глобального управління", – заявив Лі.

Після зустрічі Лі та Мерц підписали п'ять урядових угод. Серед іншого, обидві сторони домовилися продовжувати співпрацю в боротьбі зі зміною клімату та хворобами тварин. Також були підписані угоди між асоціаціями футболу та настільного тенісу.

Нагадаємо, у січні під час виступу в Давосі Мерц попередив про небезпеку підйому наддержав.

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в грудні у Пекіні наголосив на значенні економічних відносин між Німеччиною та Китаєм.