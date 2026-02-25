Болгарська та румунська служби "Радіо Свобода" припиняють роботу

Болгарська та румунська служби "Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа" (RFE/RL) припиняють свою роботу з 31 березня через проблеми з фінансуванням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент компанії Стів Капус на платформі X.

Про це рішення стало відомо практично через рік після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала фінансування всієї мережі "Радіо Свобода".

"Ми пишаємося непохитною, збалансованою журналістикою, яку створюють Svobodna Evropa та Europa Liberă România з моменту їхнього повернення до Болгарії та Румунії у 2019 році, і вдячні цим командам за їхню відданість своїй аудиторії – і Радіо Свобода – протягом останніх семи років", – заявив президент компанії RFE/RL.

Болгарська та румунська служби "Радіо Свобода" після кількох років перерви відновили свою роботу у 2019 році.

Нагадаємо, скасування фінансування "Радіо Свобода" було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке він ухвалив навесні минулого року.

Після цього Чехія, на території якої розташована штаб-квартира "Радіо Свобода", запустила ініціативу в Євросоюзі з підтримки медіа.

А 8 травня стало відомо, що Швеція скерує 20 млн шведських крон ($2 млн) на підтримку "Радіо Свобода".

Наприкінці травня ЄС погодився надати екстрене фінансування для підтримки роботи "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" після того, як адміністрація Трампа припинила надавати гранти цьому медіа.