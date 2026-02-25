Болгарская и румынская службы "Радио Свобода" прекращают работу

Болгарская и румынская службы "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" (RFE/RL) прекращают свою работу с 31 марта из-за проблем с финансированием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил президент компании Стив Капус на платформе X.

Об этом решении стало известно практически через год после того, как администрация президента США Дональда Трампа отменила финансирование всей сети "Радио Свобода".

"Мы гордимся непоколебимой, сбалансированной журналистикой, которую создают Svobodna Evropa и Europa Liberă România с момента их возвращения в Болгарию и Румынию в 2019 году, и благодарны этим командам за их преданность своей аудитории – и Радио Свобода – в течение последних семи лет", – заявил президент компании RFE/RL.

Болгарская и румынская службы "Радио Свобода" после нескольких лет перерыва возобновили свою работу в 2019 году.

Напомним, отмена финансирования "Радио Свобода" была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое он принял весной прошлого года.

После этого Чехия, на территории которой расположена штаб-квартира "Радио Свобода", запустила инициативу в Евросоюзе по поддержке медиа.

А 8 мая стало известно, что Швеция направит 20 млн шведских крон ($2 млн) на поддержку "Радио Свобода".

В конце мая ЕС согласился предоставить экстренное финансирование для поддержки работы "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" после того, как администрация Трампа прекратила предоставлять гранты этому СМИ.