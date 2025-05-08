Швеція дає $2 млн на підтримку діяльності "Радіо Свобода"

Швеція скерує 20 млн шведських крон (2 млн доларів) на підтримку мовника "Радіо Свобода" після призупинення його фінансування з боку США.

Про це шведський уряд повідомив 8 травня, пише "Європейська правда".

У Швеції відзначили, що рішення про фінансову підтримку "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" є частиною "подальшої роботи з підтримки журналістів і незалежних ЗМІ".

"Підтримка Швецією "Радіо Вільна Європа" допомагає журналістам продовжувати повідомляти незалежну та фактичну інформацію в місцях, де свобода ЗМІ обмежена", – ідеться в повідомленні.

Уряд Швеції вказав, що раніше розпорядився збільшити підтримку кількох проєктів, повʼязаних зі зміцненням демократії та підтримкою журналістів в умовах обмеженої свободи.

"Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" було засноване у 1950 році як противага ЗМІ, підконтрольним режимам у Радянському Союзі та країнах Варшавського договору.

Наразі "Радіо Свобода" щотижня охоплює аудиторію майже 50 мільйонів людей у 23 країнах, зокрема Росії, Україні, Ірані, Афганістані, Центральній Азії та на Південному Кавказі.

Скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Після цього Чехія, на території якої розташована штаб-квартира "Радіо Свобода", запустила ініціативу в Євросоюзі з підтримки медіа, до якої вже приєднались 12 держав-членів.