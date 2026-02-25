Європарламент закликає перевірити дії Угорщини, яка прихистила польського експосадовця

Комітет з питань петицій Європейського парламенту (PETI) подав запит до Європейської комісії з проханням розслідувати дії Угорщини, яка надала політичний притулок польському депутату парламенту від партії "Право і справедливість" Марчину Романовському.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Onet.

Як відомо, 18 лютого Окружний суд Варшави видав європейський ордер на арешт колишнього заступника міністра юстиції Збігнева Зьобро Марчина Романовського, якого звинувачують у десятках порушень.

У середу, 25 лютого, Європейський парламент розглянув петицію, подану громадянином Польщі щодо Романовського.

Ініціатор клопотання вимагає, щоб Європейська комісія, серед іншого, розслідувала, чи відповідали дії Угорщини, а саме ігнорування європейського ордера на арешт експосадовця, законодавству ЄС.

Депутати Європарламенту також хочуть, щоб Комісія закликала угорський уряд негайно передати Романовського Польщі відповідно до принципу взаємного судового перегляду.

"Зараз ми очікуємо на письмову позицію Європейської Комісії щодо її дій щодо надання Угорщиною притулку Марчину Романовському", – сказав депутат Європарламенту Міхал Кобосько.

Нагадаємо, 10 лютого польська національна прокуратура подала до Окружного суду у Варшаві клопотання про видачу європейського ордера на арешт колишнього міністра юстиції Збігнева Зьобро, якого теж звинувачують у 26 правопорушеннях під час його співпраці з Фондом справедливості. У січні Зьобро повідомив, що отримав притулок в Угорщині, як і його ексзаступник Марчин Романовський.

За даними ЗМІ, в Угорщині в останню мить внесли правки до законодавства, які гарантують, що Зьобро не буде арештований у країні, навіть якщо Варшава домагатиметься виконання європейського ордера на арешт.