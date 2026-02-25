Европарламент призывает проверить действия Венгрии, которая приютила польского экс-чиновника

Комитет по петициям Европейского парламента (PETI) подал запрос в Европейскую комиссию с просьбой расследовать действия Венгрии, которая предоставила политическое убежище польскому депутату парламента от партии "Право и справедливость" Марчину Романовскому.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Onet.

Как известно, 18 февраля Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест бывшего заместителя министра юстиции Збигнева Зёбро Марчина Романовского, которого обвиняют в десятках нарушений.

В среду, 25 февраля, Европейский парламент рассмотрел петицию, поданную гражданином Польши в отношении Романовского.

Инициатор ходатайства требует, чтобы Европейская комиссия, среди прочего, расследовала, соответствовали ли действия Венгрии, а именно игнорирование европейского ордера на арест экс-чиновника, законодательству ЕС.

Депутаты Европарламента также хотят, чтобы Комиссия призвала венгерское правительство немедленно передать Романовского Польше в соответствии с принципом взаимного судебного пересмотра.

"Сейчас мы ожидаем письменную позицию Европейской Комиссии относительно ее действий по предоставлению Венгрией убежища Марчину Романовскому", – сказал депутат Европарламента Михал Кобосько.

Напомним, 10 февраля польская национальная прокуратура подала в Окружной суд в Варшаве ходатайство о выдаче европейского ордера на арест бывшего министра юстиции Збигнева Зёбро, которого также обвиняют в 26 правонарушениях во время его сотрудничества с Фондом справедливости. В январе Зёбро сообщил, что получил убежище в Венгрии, как и его экс-заместитель Марчин Романовский.

По данным СМИ, в Венгрии в последний момент внесли поправки в законодательство, которые гарантируют, что Зёбро не будет арестован в стране, даже если Варшава будет добиваться исполнения европейского ордера на арест.