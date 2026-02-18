Польща видала європейський ордер на арешт депутата, який втік до Угорщини

Окружний суд Варшави видав європейський ордер на арешт депутата парламенту від партії "Право і справедливість" Марчина Романовського, який переховується в Угорщині.

Про це, як пише "Європейська правда, передає Onet.

Романовського, колишнього заступника міністра юстиції Збігнева Зьобро, який також отримав притулок в Угорщині, розшукують за європейським ордером на арешт вже вдруге. Попередній ордер скасували у грудні 2025 року.

Романовського підозрюють у скоєнні 19 злочинів у рамках розслідування порушень у Фонді справедливості. Прокурори звинувачують його, серед іншого, в участі в організованому злочинному угрупованні та маніпуляціях конкурсами з використанням коштів фонду.

Нагадаємо, 10 лютого польська національна прокуратура подала до Окружного суду у Варшаві клопотання про видачу європейського ордера на арешт колишнього міністра юстиції Збігнева Зьобро, якого теж звинувачують у 26 правопорушеннях під час його співпраці з Фондом справедливості.

За даними ЗМІ, в Угорщині в останню мить внесли правки до законодавства, які гарантують, що Зьобро не буде арештований у країні, навіть якщо Варшава домагатиметься виконання європейського ордера на арешт.