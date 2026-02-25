Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсудил подготовку двусторонней встречи американской и украинской делегаций по завершению войны, а также трехсторонние переговоры с участием РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сообщил в Telegram.

По словам украинского президента, в звонке также участвовали представители американского лидера – Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Они обсудили вопросы, над которыми будут работать представители Украины и США на двусторонней встрече в Женеве. Она должна состояться в четверг, 26 февраля.

Зеленский также сообщил, что обсудил с Трампом встречу переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате, которую планируется провести в начале марта.

"Рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну", – написал президент Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что секретарь СНБО и глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров в четверг проведет переговоры с американскими переговорщиками в Женеве.

24 февраля президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что Вашингтон "настойчиво работает" над прекращением российско-украинской войны.

17-18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. Секретарь СНБО Рустем Умеров, входящий в переговорную делегацию, сообщил, что речь шла о возможных параметрах завершения войны.