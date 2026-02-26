У США заарештували колишнього пілота ВПС за можливу підготовку пілотів Китаю

У США заарештували "елітного" колишнього офіцера ВПС США і бойового пілота за звинуваченням у тому, що він протягом багатьох років міг навчати китайських військових пілотів за кордоном.

Про це йдеться у заяві Міністерства юстиції США, передає "Європейська правда".

Мова йде про 65-річного Джеральда Едді Брауна-молодшого, який був заарештований у штаті Індіана, і звинувачений у наданні та змові з метою надання оборонних послуг китайським військовим пілотам без дозволу, що є порушенням Закону про контроль за експортом зброї (AECA).

"Відділ національної безпеки використає всі засоби, що є в його розпорядженні, щоб захистити наші військові переваги та притягнути до відповідальності тих, хто порушує AECA", – заявив заступник генерального прокурора з питань національної безпеки Джон Айзенберг.

За даними Мін’юсту США, Браун, який мав позивний "Runner", керував бойовими місіями, командував секретними підрозділами, був відповідальним за системи доставки ядерної зброї та служив інструктором-пілотом для різних літаків протягом 24 років служби у ВПС.

Він навчав американських військових пілотів літати на літаках A-10 Warthog, F-4 Phantom II, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon і високотехнологічному F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, а також на інших літаках.

Згідно з кримінальною скаргою проти нього, приблизно в серпні 2023 року Браун за допомогою спільника домовився з громадянином Китаю про укладення контракту на навчання військових пілотів для КНР.

Браун залишався в Китаї, поки не повернувся до США на початку лютого 2026 року.

Нещодавно німецький суд виніс вирок про позбавлення волі терміном на два роки і вісім місяців для чоловіка, який під час роботи цивільним підрядником Міністерства оборони США шпигував на користь Китаю.

Також писали, що у рамках масштабної кампанії кібершпигунтства, відомої як Salt Typhoon, Китай зламав електронну пошту, яку використовують співробітники провідних комітетів Палати представників США.