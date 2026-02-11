У Німеччині ув’язнили підрядника Пентагону через шпигунство на користь Китаю

Німецький суд виніс вирок про позбавлення волі терміном на два роки і вісім місяців для чоловіка, який під час роботи цивільним підрядником Міністерства оборони США шпигував на користь Китаю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Справу Мартіна Д. розглядали в суді в місті Кобленц за зачиненими дверима.

У 2024 році прокурори звинуватили чоловіка у тому, що він кілька разів зв’язувався з китайськими урядовими установами та пропонував передати конфіденційну інформацію від американських військових.

Підсудний працював у Міністерстві оборони США цивільним підрядником з 2017 по 2023 рік. З 2020 року він проводив роботи на військовій базі США в Німеччині. Його заарештували у листопаді 2024 року у Франкфурті.

Нагадаємо, минулого місяця Німеччина вислала з країни заступника військового аташе посольства Росії, звинувативши його у шпигунстві.

Це сталося після того, як Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала українку, яка також має німецьке громадянство, за підозрою у шпигунстві на користь РФ.