В США арестовали бывшего пилота ВВС за возможную подготовку пилотов Китая

В США арестовали "элитного" бывшего офицера ВВС США и боевого пилота по обвинению в том, что он в течение многих лет мог обучать китайских военных пилотов за рубежом.

Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США, передает "Европейская правда".

Речь идет о 65-летнем Джеральде Эдди Брауне-младшем, который был арестован в штате Индиана и обвинен в предоставлении и сговоре с целью предоставления оборонных услуг китайским военным пилотам без разрешения, что является нарушением Закона о контроле за экспортом оружия (AECA).

"Отдел национальной безопасности использует все средства, имеющиеся в его распоряжении, чтобы защитить наши военные преимущества и привлечь к ответственности тех, кто нарушает AECA", – заявил заместитель генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг.

По данным Минюста США, Браун, который имел позывной "Runner", руководил боевыми миссиями, командовал секретными подразделениями, был ответственным за системы доставки ядерного оружия и служил инструктором-пилотом для различных самолетов в течение 24 лет службы в ВВС.

Он обучал американских военных пилотов летать на самолетах A-10 Warthog, F-4 Phantom II, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и высокотехнологичном F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, а также на других самолетах.

Согласно уголовному иску против него, примерно в августе 2023 года Браун с помощью сообщника договорился с гражданином Китая о заключении контракта на обучение военных пилотов для КНР.

Браун оставался в Китае, пока не вернулся в США в начале февраля 2026 года.

Недавно немецкий суд вынес приговор о лишении свободы на срок два года и восемь месяцев для мужчины, который во время работы гражданским подрядчиком Министерства обороны США шпионил в пользу Китая.

Также писали, что в рамках масштабной кампании кибершпионажа, известной как Salt Typhoon, Китай взломал электронную почту, которую используют сотрудники ведущих комитетов Палаты представителей США.