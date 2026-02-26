Орбан написал Зеленскому резкое письмо: "Больше уважения к Венгрии"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в том, что его действия противоречат интересам Венгрии.

Об этом он написал утром 26 февраля в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Орбан заявил, что в течение четырех лет Зеленский "не смог принять позицию суверенного правительства Венгрии и венгерского народа в отношении войны между Россией и Украиной".

"В течение четырех лет вы работали над тем, чтобы втянуть Венгрию в войну между вашей страной и Россией. За это время вы получили поддержку от Брюсселя и обеспечили себе поддержку венгерской оппозиции", – написал он.

Также Орбан заявил, что Зеленский, Брюссель и венгерская оппозиция "координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство".

Кроме того, он упомянул и о нефтепроводе "Дружба", который "имеет критическое значение для энергоснабжения Венгрии", а затем обвинил Зеленского в его „блокировании".

"Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей", – отметил он.

В "письме" Орбан призвал украинского президента "изменить свою антивенгерскую политику".

"Мы, венгерский народ, не несем ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные действия и не хотим платить больше за энергоносители", – заявил венгерский премьер.

В итоге он призвал Зеленского "немедленно возобновить" работу нефтепровода „Дружба" и "воздержаться от любых дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии".

"Больше уважения к Венгрии!", – завершил "письмо" Орбан.

Напомним, Венгрия заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС, отказавшись проголосовать за один из трех утвержденных Европейским парламентом документов.

В ЕС звучат опасения, что давить на Орбана во время избирательной кампании может быть опасно.

Также 25 февраля премьер-министр Венгрии выступил с заявлениями о якобы "украинской угрозе" для энергосистемы Венгрии и анонсировал развертывание военных для защиты энергетической инфраструктуры.