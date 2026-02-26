Ле Пен заявила, що не піде у президенти з електронним браслетом

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен у середу заявила, що не балотуватиметься на посаду президента, якщо суд призначить їй носіння електронного браслета – навіть у разі скасування заборони на участь у виборах.

Про це вона сказала в інтерв’ю BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Прокурори просять суд призначити Ле Пен чотири роки ув’язнення, при чому три з них умовно, і штраф у розмірі 100 тисяч євро. У Франції коротші строки часто замінюють альтернативними покараннями, тож Ле Пен могла б провести від кількох місяців до року під домашнім арештом із електронним браслетом.

Втім, Ле Пен заявила, що в такому разі не вела б виборчу кампанію.

"За таких умов неможливо вести кампанію", – сказала вона, маючи на увазі електронний браслет. "Хіба можна проводити кампанію, не виходячи ввечері, щоб зустрічатися з виборцями на мітингах? Це був би ще один спосіб не допустити мене до участі як кандидата", – додала Ле Пен.

На відміну від звичного бойового тону, останнім часом Ле Пен дедалі частіше демонструє песимізм, оскільки її шанси виграти судову справу, схоже, зменшуються.

Ле Пен також заявила, що невизначеність щодо рішення суду заважає партії розпочати президентську кампанію, попри те, що наразі вона очолює рейтинги першого туру виборів.

Вона вже говорила, що поступиться місцем 29-річному лідеру "Національного об’єднання" Жордану Барделла, який також має високі рейтинги, якщо суд не дозволить їй балотуватися.

Торік Ле Пен визнали винною у розтраті коштів Європейського парламенту, вердикт у справі за її апеляцією очікується 7 липня.

