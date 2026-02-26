Ле Пен заявила, что не пойдет в президенты с электронным браслетом

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен в среду заявила, что не будет баллотироваться на пост президента, если суд назначит ей ношение электронного браслета – даже в случае отмены запрета на участие в выборах.

Об этом она сказала в интервью BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Прокуроры просят суд назначить Ле Пен четыре года тюремного заключения, причем три из них условно, и штраф в размере 100 тысяч евро. Во Франции более короткие сроки часто заменяют альтернативными наказаниями, поэтому Ле Пен могла бы провести от нескольких месяцев до года под домашним арестом с электронным браслетом.

Впрочем, Ле Пен заявила, что в таком случае не вела бы избирательную кампанию.

"В таких условиях невозможно вести кампанию", – сказала она, имея в виду электронный браслет. "Разве можно проводить кампанию, не выходя вечером, чтобы встречаться с избирателями на митингах? Это был бы еще один способ не допустить меня к участию в качестве кандидата", – добавила Ле Пен.

В отличие от привычного боевого тона, в последнее время Ле Пен все чаще демонстрирует пессимизм, поскольку ее шансы выиграть судебное дело, похоже, уменьшаются.

Ле Пен также заявила, что неопределенность в отношении решения суда мешает партии начать президентскую кампанию, несмотря на то, что сейчас она возглавляет рейтинги первого тура выборов.

Она уже говорила, что уступит место 29-летнему лидеру "Национального объединения" Жордану Барделла, который также имеет высокие рейтинги, если суд не позволит ей баллотироваться.

В прошлом году Ле Пен признали виновной в растрате средств Европейского парламента, вердикт по делу по ее апелляции ожидается 7 июля.

