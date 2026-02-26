Макрон представить оновлення ядерної доктрини Франції

Французький президент Емманюель Макрон у понеділок оновить ядерну доктрину Франції, окресливши, що саме Париж може запропонувати союзникам, занепокоєним надійністю американської "ядерної парасольки".

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Виступаючи на базі французьких атомних підводних човнів у Бретані, Макрон представить оновлення ядерної доктрини, що традиційно відбувається один раз на президентський термін.

Згідно з доктриною, позиція Франції полягає у збереженні мінімального, але надійного арсеналу, здатного завдати таких серйозних втрат, щоб стримати будь-який перший удар.

Французькі офіційні особи не стали розкривати деталей напередодні виступу Макрона, але наголосили, що стратегічне середовище кардинально змінилося з часу його попередньої промови у 2020 році, зокрема через нарощування російського арсеналу та посилення ядерної риторики після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Посадовці наголошують, що один принцип залишається незмінним: лише президент Франції може віддати наказ про ядерний удар. "Так було і так залишиться", – заявив радник президента Франції.

Раніше цього місяця в Мюнхені канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Берлін розпочав консультації з Францією щодо потенційного європейського ядерного стримування – ініціативи, яку Макрон назвав такою, що має ґрунтуватися на "цілісному підході до оборони та безпеки".

Інші держави, зокрема традиційно проамериканські північні країни, також обережно висловили зацікавленість.

Втім, європейські посадовці неофіційно ставлять під сумнів, наскільки французький арсенал здатен забезпечити захист усього континенту. Серед занепокоєнь – розподіл витрат, питання контролю над рішеннями про запуск, а також ризик того, що акцент на ядерних силах відтіснить украй необхідні інвестиції у звичайні конвенційні спроможності.

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн нібито почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив про наміри США і далі надавати Європі "ядерну парасольку".