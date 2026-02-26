Макрон представит обновление ядерной доктрины Франции

Французский президент Эмманюэль Макрон в понедельник обновит ядерную доктрину Франции, обозначив, что именно Париж может предложить союзникам, обеспокоенным надежностью американского "ядерного зонтика".

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Выступая на базе французских атомных подводных лодок в Бретани, Макрон представит обновление ядерной доктрины, что традиционно происходит один раз за президентский срок.

Согласно доктрине, позиция Франции заключается в сохранении минимального, но надежного арсенала, способного нанести такие серьезные потери, чтобы сдержать любой первый удар.

Французские официальные лица не стали раскрывать подробности накануне выступления Макрона, но подчеркнули, что стратегическая обстановка кардинально изменилась со времени его предыдущей речи в 2020 году, в частности из-за наращивания российского арсенала и усиления ядерной риторики после вторжения России в Украину в 2022 году.

Чиновники подчеркивают, что один принцип остается неизменным: только президент Франции может отдать приказ о ядерном ударе. "Так было и так останется", – заявил советник президента Франции.

Ранее в этом месяце в Мюнхене канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Берлин начал консультации с Францией по поводу потенциального европейского ядерного сдерживания – инициативы, которую Макрон назвал такой, которая должна основываться на "целостном подходе к обороне и безопасности".

Другие государства, в частности традиционно проамериканские северные страны, также осторожно выразили заинтересованность.

Впрочем, европейские чиновники неофициально ставят под сомнение, насколько французский арсенал способен обеспечить защиту всего континента. Среди опасений – распределение расходов, вопрос контроля над решениями о запуске, а также риск того, что акцент на ядерных силах отодвинет крайне необходимые инвестиции в обычные конвенционные возможности.

Как сообщали СМИ, группа европейских стран якобы начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил о намерениях США и дальше предоставлять Европе "ядерный зонтик".