Украина впервые получит газ из США через литовский терминал в Клайпеде

В "Нафтогазе" сообщили, что впервые доставят американский LNG в Украину через литовский терминал в Клайпеде.

Об этом компания рассказала в четверг, сообщает "Европейская правда".

В "Нафтогазе" отметили, что в сотрудничестве с литовским государственным энергетическим холдингом Ignitis Group обеспечили поставку 90 млн кубометров американского сжиженного природного газа.

Поставка будет осуществляться через LNG-терминал в Клайпеде, доставку газа в Украину "Нафтогаз" обеспечит самостоятельно в течение февраля и марта 2026 года.

"В нынешних условиях, когда Россия практически в ежедневном режиме атакует нашу энергетическую и газовую инфраструктуру, чрезвычайно важно диверсифицировать маршруты поставок и усиливать энергетическую безопасность", – прокомментировал первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Поставка через терминал в Клайпеде дополняет уже существующие маршруты импорта LNG и усиливает устойчивость газоснабжения Украины, уменьшая зависимость от отдельных направлений и повышая гибкость системы.

На днях в "Нафтогазе" сообщили, что Украина впервые импортирует сжиженный газ через терминал в Германии.

В середине февраля Украина подписала соглашение на 85 млн евро от Норвегии для закупки газа.