Суд ЄС визнав, що Угорщина незаконно закрила незалежну радіостанцію

У четвер, 26 лютого, Суд ЄС ухвалив рішення, що Угорщина порушила законодавство Європейського Союзу, не продовживши ліцензію незалежної радіостанції Klubrádió.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на відповідне рішення.

Klubrádió була змушена припинити мовлення в лютому 2021 року після 19 років роботи, коли Угорщина не продовжила її ліцензію через нібито "низку порушень нормативних вимог" з боку радіостанції.

Як зазначається, у 2014 році Klubrádió уклала договір з Угорською радою з питань ЗМІ про право на надання медіапослуг на частоті 92,9 МГц у зоні мовлення Будапешта. Договір було укладено строком на сім років з можливістю продовження ще на п’ять років.

Після закінчення терміну дії договору Рада з питань ЗМІ відхилила заявку на продовження: вона вважала, що Klubrádió двічі порушила обов’язок щомісячного звітування про квоти мовлення, що становило повторне порушення.

Угорський закон про медіапослуги стверджує, що таке порушення автоматично призводить до відхилення заявки на продовження.

Згодом угорська медіарада опублікувала оголошення про тендер на надання медіапослуг на відповідній частоті, але заявка Klubrádió була визнана недійсною.

Причинами такого рішення назвали "помилки в програмі мовлення та негативний чистий капітал Klubrádió протягом п’яти років".

Після цього Європейська комісія подала позов до Суду ЄС про невиконання зобов’язань Угорщини, а Суд ЄС у своєму рішенні від 26 лютого підтримав більшість скарг Єврокомісії та визнав, що Угорщина не виконала своїх зобов’язань за законодавством ЄС.

Нагадаємо, восени угорська медіагрупа Indamedia, 50% акцій якої належать проурядовому бізнесмену Міклошу Васілі, придбала у швейцарської медіагрупи Ringier найпопулярніший таблоїд Угорщини Blikk та низку інших видань.

Indamedia вже володіє 18 онлайн-виданнями та платформами, включаючи провідне інформаційне агентство Index.hu.

