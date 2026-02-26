Суд ЕС признал, что Венгрия незаконно закрыла независимую радиостанцию

В четверг, 26 февраля, Суд ЕС принял решение, что Венгрия нарушила законодательство Европейского Союза, не продлив лицензию независимой радиостанции Klubrádió.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее решение.

Klubrádió была вынуждена прекратить вещание в феврале 2021 года после 19 лет работы, когда Венгрия не продлила ее лицензию из-за якобы "ряда нарушений нормативных требований" со стороны радиостанции.

Как отмечается, в 2014 году Klubrádió заключила договор с Венгерским советом по вопросам СМИ о праве на предоставление медиауслуг на частоте 92,9 МГц в зоне вещания Будапешта. Договор был заключен сроком на семь лет с возможностью продления еще на пять лет.

По истечении срока действия договора Совет по вопросам СМИ отклонил заявку на продление: он считал, что Klubrádió дважды нарушила обязанность ежемесячной отчетности о квотах вещания, что составляло повторное нарушение.

Венгерский закон о медиауслугах утверждает, что такое нарушение автоматически приводит к отклонению заявки на продление.

Впоследствии венгерский медиасовет опубликовал объявление о тендере на предоставление медиауслуг на соответствующей частоте, но заявка Klubrádió была признана недействительной.

Причинами такого решения назвали "ошибки в программе вещания и отрицательный чистый капитал Klubrádió в течение пяти лет".

После этого Европейская комиссия подала иск в Суд ЕС о невыполнении обязательств Венгрии, а Суд ЕС в своем решении от 26 февраля поддержал большинство жалоб Еврокомиссии и признал, что Венгрия не выполнила своих обязательств по законодательству ЕС.

Напомним, осенью венгерская медиагруппа Indamedia, 50% акций которой принадлежат проправительственному бизнесмену Миклошу Васили, приобрела у швейцарской медиагруппы Ringier самый популярный таблоид Венгрии Blikk и ряд других изданий.

Indamedia уже владеет 18 онлайн-изданиями и платформами, включая ведущее информационное агентство Index.hu.

Напомним, что в Венгрии 12 апреля пройдут парламентские выборы. Последние опросы показывают, что венгерская оппозиционная партия "Тиса" увеличила свое преимущество над партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес".

