Министр культуры Франции подала в отставку, чтобы побороться за пост мэра Парижа

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила в среду вечером, 25 февраля, что подала в отставку, чтобы начать свою кампанию за пост мэра Парижа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Le Monde.

60-летняя Дати назвала муниципальные выборы, которые стартуют через две с половиной недели, "битвой всей моей жизни".

"Я изменю Париж и жизнь парижан", – сказала она в эфире телеканала BFMTV, добавив, что передала заявление об отставке Эмманюэлю Макрону в среду утром.

Откровенная и резкая в высказываниях министр пережила ряд кадровых перестановок в правительстве с января 2024 года, несмотря на коррупционные обвинения, в рамках которых она предстанет перед судом осенью.

Она отметила, что, несмотря на сокращение бюджета, ей удалось минимизировать ущерб для культурного сектора во время своего пребывания в должности.

В то же время ее каденция была отмечена турбулентностью вокруг Лувра, где в октябре произошло резонансное ограбление.