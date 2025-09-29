У Франції оголосили дати суду над міністеркою культури у справі про корупцію

Міністерку культури Франції Рашиду Даті, яка подала у відставку, судитимуть разом із колишнім керівником Renault-Nissan Карлосом Гоном у справі про зловживання впливом і корупцію у вересні 2026 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Суд Парижа ухвалив, що суд над Даті та Гоном відбудеться з 16 по 28 вересня 2026 року – тобто через кілька місяців після муніципальних виборів, у яких Даті планує позмагатись за посаду мера Парижа.

У липні минулого року паризькі слідчі судді постановили передати справу про відставку міністра культури та Карлоса Гона до кримінального суду. Олів'є Пардо, один з адвокатів Рашиди Даті, повідомив BFMTV про свій намір оскаржити це рішення.

Справу передали до суду у липні 2025 року.

Нагадаємо, Даті інкримінують "пасивну корупцію з боку особи, яка має виборний мандат" та "отримання вигоди зі зловживання владою" у зв'язку з консультаційною роботою, яку вона виконувала для Гона з 2010 по 2012 рік, коли вона також була депутатом Європейського парламенту.

За даними слідства, за цей період Даті отримала 900 тисяч євро як оплату послуг адвоката, хоча фактично займалась лобіюванням – що заборонено для євродепутатів.

Карлос Гон перебуває під декількома міжнародними ордерами на арешт і має судову заборону залишати Ліван, де він знайшов притулок у грудні 2019 року після втечі з Японії.

Паралельно французька прокуратура розпочала інше розслідування щодо міністерки культури після повідомлень про те, що вона не задекларувала коштовні прикраси.