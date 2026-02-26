Сикорский в Сейме призвал быть готовыми к войне "такой, какую помнят наши деды"

Министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский, выступая в Сейме, призвал готовить страну к сценариям войны, подобной по масштабу войнам ХХ века.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Сикорский в выступлении в Сейме в присутствии президента Кароля Навроцкого, экс-президента Александра Квасьневского и премьера Дональда Туска, в дополнение к другим топ-чиновникам Польши и дипломатам говорил о войне в Украине и угрозах для Польши и всей Европы в условиях новых геополитических реалий.

Сикорский напомнил оценки ряда представителей европейских разведок о том, что Россия уже достаточно скоро может решиться атаковать страны НАТО, а также акцентировал внимание на том, что в последние годы в Европе растет количество странных инцидентов и диверсий – в том числе и в Польше.

Он также напомнил о разовом массовом вторжении в Польшу российских БПЛА и об управляемой Россией кампании дезинформации, которой пыталась обвинить в этом Украину и НАТО – как и после диверсии на железнодорожной ветке возле Люблина.

Глава МИД отметил, что нужно быть готовыми к войне "таких масштабов, которую видели наши деды и прадеды".

Радослав Сикорский отметил, что Кремль, скорее всего, продолжит "испытывать границы", и Польша в этой ситуации должна объединяться и укреплять устойчивость – в том числе против манипулятивного информационного влияния.

Сикорский отметил, что осознание опасности может либо парализовать, либо мобилизовать, и Польша не может позволить себе "паралич" и успокоения, что это "не ее война".

Он также напомнил, что среди погибших в результате войны гражданских лиц была и гражданка Польши, 7-летняя Амелия, которая погибла со своей мамой в Тернополе.

"Путин не хочет мира, только капитуляции... Если бы Украина потерпела поражение, угроза со стороны России не только не уменьшится, а наоборот, возрастет", – подчеркнул он.

Он также предупредил, что агрессия России против стран восточного фланга НАТО очень дорого обойдется этим государствам.

Недавно Сикорский подчеркнул, что Европа имеет полное право на место за столом переговоров по российско-украинской войне, поскольку фактически заменила США в качестве ключевого донора помощи Украине и поскольку это вопрос европейской безопасности.