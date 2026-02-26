Комісар ЄС готовий об'їхати всі заводи у Європі задля ракет для України

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про готовність вирушити у "ракетний тур" європейськими заводами, щоб обговорити можливості збільшення виробництва та швидкої передачі ракет Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісар наголосив, що для протиповітряної оборони України потрібні ракети, які виробляються в країнах Європи або в Сполучених Штатах Америки.

"Я готовий вирушити в так званий "ракетний тур" – відвідати всі європейські заводи, що виробляють ракети, поговорити з промисловцями про те, чи можуть вони суттєво збільшити виробництво, щоб реально задовольнити потреби України", – сказав єврокомісар.

Він додав, що також необхідно провести переговори з урядами щодо можливості "відкрити" свої запаси ракет, щоб Україна могла отримати їх швидко.

Єврокомісар наголосив, що "це один із пріоритетів, на яких ми фокусуємося".

Кубілюс також підкреслив унікальний досвід України в протибалістичній обороні. За словами комісара, нарощування виробництва ракет є одним із головних викликів для Європи в контексті підтримки України.

Нагадаємо, Кубілюс вважає, що Європа повинна активно працювати над розвитком власних оборонних спроможностей, щоб у майбутньому зменшити залежність від США.

Крім того, Кубілюс констатував, що ЄС не готовий до загрози дронів РФ і потрібні нові підходи.