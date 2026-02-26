Комиссар ЕС готов объехать все заводы в Европе ради ракет для Украины

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о готовности отправиться в "ракетный тур" по европейским заводам, чтобы обсудить возможности увеличения производства и быстрой передачи ракет Украине.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссар подчеркнул, что для противовоздушной обороны Украины нужны ракеты, которые производятся в странах Европы или в Соединенных Штатах Америки.

"Я готов отправиться в так называемый "ракетный тур" – посетить все европейские заводы, производящие ракеты, поговорить с промышленниками о том, могут ли они существенно увеличить производство, чтобы реально удовлетворить потребности Украины", – сказал еврокомиссар.

Он добавил, что также необходимо провести переговоры с правительствами о возможности "открыть" свои запасы ракет, чтобы Украина могла получить их быстро.

Еврокомиссар подчеркнул, что "это один из приоритетов, на которых мы фокусируемся".

Кубилюс также подчеркнул уникальный опыт Украины в противоракетной обороне. По словам комиссара, наращивание производства ракет является одним из главных вызовов для Европы в контексте поддержки Украины.

Напомним, Кубилюс считает, что Европа должна активно работать над развитием собственных оборонных возможностей, чтобы в будущем уменьшить зависимость от США.

Кроме того, Кубилюс констатировал, что ЕС не готов к угрозе дронов РФ и нужны новые подходы.