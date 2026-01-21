Єврокомісар з оборони: ЄС не готовий до загрози дронів РФ – потрібні нові підходи

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що країни Європейського Союзу виявилися не готовими до нових викликів, пов'язаних із використанням Росією дронів, а також підкреслив невідкладну необхідність створення відповідної оборонної екосистеми.

Про це він сказав під час панельної дискусії в Українському домі у Давосі, який організований Фондом Віктора Пінчука, пише кореспондентка "Європейської правди".

Кубілюс заявив, що для нього холодним душем стало те, як Росія знову "добре спрацювала з провокаціями", маючи на увазі дрони, які залітали до Польщі та до Литви.

"Виявилося, що після того, як ще з 2023 року масове використання дронів стало реальністю на фронті в Україні, з обох боків, через два роки такого досвіду наші країни виявилися абсолютно не готовими до подібних провокацій", – зазначив він.

Єврокомісар заявив, що у ЄС немає спроможностей виявляти дрони, а також немає ефективних і недорогих засобів для їх знищення.

"Польща, наприклад, відреагувала, скажімо так, у доволі "традиційний" спосіб – підняли винищувачі та збивали дрони ракетами вартістю близько мільйона євро", – зауважив він.

Кубілюс наголосив, що трансформація потребує часу, а Європа "занадто повільна й запізнюється".

"Реальні зміни в Європейському Союзі почалися, мабуть, лише протягом останнього року. Ми виділяємо кошти, ми реально тиснемо на трансформацію, але цього все одно недостатньо", – вважає він.

Відтак єврокомісар з оборони впевнений – Європі потрібно перейняти від України "розуміння екосистеми".

За його словами, для 1200 кілометрів лінії фронту в Україні потрібно близько 4 млн дронів на рік. За його підрахунками, для Литви з приблизно 900 км "чутливого" кордону з Білоруссю та Росією потрібна спроможність використовувати близько 3 млн дронів.

"Моє запитання було просте: чи маємо ми вже зараз виробити 3 млн дронів і покласти їх на склади? Відповідь була очевидна: це було б повною нісенітницею. Тому що за два місяці ці дрони стають застарілими. Натомість потрібно створювати екосистему. Потрібно мати підготовлені команди людей, які виробляють, які керують, які здатні працювати разом. І паралельно потрібно повністю змінювати систему оборонних закупівель", – підсумував Кубілюс.

Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 вересня російські дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Частина російських дронів була збита польською армією за допомогою союзників з НАТО.

У наступні тижні уламки безпілотників знаходили в декількох воєводствах. 10 вересня Польща звернулася до НАТО з проханням про застосування статті 4 Північноатлантичного договору.

Також нагадаємо, що Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

За планами, нова система протидії безпілотникам повністю запрацює до кінця 2027 року.