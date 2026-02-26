"АдН" у Нижній Саксонії закликає свою депутатку скласти мандат після звинувачень у кумівстві

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у Нижній Саксонії закликає обрану від них депутатку Бундестагу Мартіну Ур скласти мандат після з’ясування, що вона влаштувала до себе в офіс партнера і його доньку.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Після публікації у ЗМІ про те, що Мартіна Ур, схоже, влаштувала на роботу до себе в депутатський офіс її партнера та його дочку, частина депутатів "АдН" почали закликати до її відставки та погрожують дисциплінарними заходами.

Депутати від "АдН" у Нижній Саксонії заявили, що перевірили звинувачення на адресу колеги і вони справдилися. "Негайна перевірка з боку нашої групи повною мірою підтвердила звинувачення", – заявив представник групи Андреас Пауль.

Він оголосив, що від Ур очікують добровільної відставки протягом доби, а якщо вона не зробить цього, то однопартійці ініціюють її вигнання з фракції.

Правила Бундестагу в цілому забороняють трудові відносини з теперішніми або колишніми подружніми партнерами, офіційними членами подружжя чи родичами, але у першому випадку йдеться теж про оформлені стосунки.

Це вже не перший випадок, коли на адресу депутатів "АдН" лунають звинувачення у кумівстві. Раніше схожий скандал спалахнув довкола Штефана Койтера, віцеголови фракції, через нібито працевлаштування ним його дівчини.

Парламент німецької землі Північний Рейн-Вестфалія після журналістського розслідування призупинив виплату зарплатні 86-річній пані, що числиться як співробітниця депутата "Альтернативи для Німеччини" – через сумніви у тому, чи справді вона виконує таку роботу.

У Саксонії депутата від "АдН" затримали за ймовірне порушення санкцій проти Білорусі.

Депутата ультраправої "АдН" з Бранденбурга оштрафували за нацистський салют на передвиборчому плакаті.