"АдГ" в Нижней Саксонии призывает свою депутатку сложить мандат после обвинений в кумовстве

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в Нижней Саксонии призывает избранную от них депутатку Бундестага Мартину Ур сложить мандат после выяснения, что она устроила к себе в офис партнера и его дочь.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

После публикации в СМИ о том, что Мартина Ур, похоже, устроила на работу к себе в депутатский офис своего партнера и его дочь, часть депутатов "АдГ" начали призывать к ее отставке и угрожают дисциплинарными мерами.

Депутаты от "АдГ" в Нижней Саксонии заявили, что проверили обвинения в адрес коллеги, и они подтвердились. "Немедленная проверка со стороны нашей группы в полной мере подтвердила обвинения", – заявил представитель группы Андреас Пауль.

Он объявил, что от Ур ожидают добровольной отставки в течение суток, а если она не сделает этого, то однопартийцы инициируют ее изгнание из фракции.

Правила Бундестага в целом запрещают трудовые отношения с нынешними или бывшими супружескими партнерами, официальными членами супружества или родственниками, но в первом случае речь идет также об оформленных отношениях.

Это уже не первый случай, когда в адрес депутатов "АдГ" звучат обвинения в кумовстве. Ранее подобный скандал разразился вокруг Штефана Койтера, вице-председателя фракции, из-за якобы трудоустройства им своей девушки.

Парламент немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия после журналистского расследования приостановил выплату зарплаты 86-летней женщине, числящейся сотрудницей депутата "Альтернативы для Германии" – из-за сомнений в том, что она действительно выполняет такую работу.

В Саксонии депутата от "АдГ" задержали за вероятное нарушение санкций против Беларуси.

Депутата ультраправой "АдГ" из Бранденбурга оштрафовали за нацистский салют на предвыборном плакате.