Парламент однієї з земель Німеччини призупинив виплати сумнівній співробітниці "АдН"

Парламент німецької землі Північний Рейн-Вестфалія після журналістського розслідування призупинив виплату зарплатні 86-річній пані, що числиться як співробітниця депутата "Альтернативи для Німеччини", до з’ясування обставин.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Земельний парламент Північного Рейну-Вестфалії попросив депутата від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Клауса Ессера надати роз’яснення щодо своєї 86-річної співробітниці, та тим часом призупиняє їй виплати після появи сумнівів у тому, чи жінка у своєму поважному віці справді виконує роботу, передбачену посадовими обов’язками.

Приводом стало розслідування Spiegel, що дає підстави підозрювати фіктивне працевлаштування, за яке помічниця Ессера отримує заробітну плату з коштів платників податків.

Роземарі Ц., народжена у 1940 році, числиться співробітницею офісу Ессера. Журналісти з’ясували, серед іншого, що її чоловік Вельнер Ц. – особа, наближена до Ессера, та співробітник євродепутата, близького до Ессера – нерідко раніше йде з партійних подій, пояснюючи це тим, що не може залишати дружину вдома одну на тривалий час.

Розголос цієї ситуації викликав негативні коментарі і з лав самої "АдН".

У земельному парламенті наголошують, що питання працевлаштування помічників та контроль за їхньою роботою – виключна сфера відповідальності обраних депутатів, проте платежі співробітникам, які фактично не працюють, не дозволені.

"Члени земельного парламенту служать інтересам людей з Північного Рейну-Вестфалії. За роботу у парламенті та на округах вони отримують підтримку з коштів платників податків. Я очікую від кожного депутата відповідального ставлення до коштів платників податків. Бюджет на персонал передбачений виключно для парламентської роботи, а не якихось інших цілей. Будь-які сумніви щодо законності використання бюджетних коштів мають бути розвіяні", – заявив спікер земельного парламенту Андре Купер.

