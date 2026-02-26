СМИ: Орбан написал ЕС, что хочет экспертной проверки состояния "Дружбы"

В среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к ЕС с просьбой о проведении "миссии по установлению фактов" для оценки ущерба, нанесенного нефтепроводу "Дружба" в Украине, и высказал мнение, что это может помочь разблокировать кредит Евросоюза для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует письмо, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Орбан отметил, что осознает политические трудности, вызванные задержкой предоставления Украине крупного кредита ЕС, и сказал, что его инициатива "направлена на содействие быстрому решению этого вопроса".

"Венгрия поддерживает идею миссии по установлению фактов с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией, для проверки состояния нефтепровода "Дружба", – отметил Орбан в письме президенту Европейского совета Антониу Коште.

На этой неделе Венгрия заблокировала новые санкции против России и кредит Украине в ответ на прекращение поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

Украина заявляет, что трубопровод еще не отремонтирован после повреждения в результате российских ударов в конце января.

Также Орбан написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в том, что его действия противоречат интересам Венгрии.

Также 25 февраля премьер-министр Венгрии выступил с заявлениями о якобы "украинской угрозе" для энергосистемы Венгрии и анонсировал развертывание военных для защиты энергетической инфраструктуры.

По данным СМИ, в ЕС ищут способы дать Орбану возможность сохранить лицо накануне выборов, что позволило бы ему отказаться от блокирования финансирования Украины.