Politico: у ЄС шукають Орбану "перемогу", щоб розблокувати гроші Україні

У ЄС шукають способи надати Віктору Орбану можливість зберегти обличчя напередодні виборів, що дозволило б йому відмовитися від блокування фінансування України, уникнувши при цьому повномасштабної юридичної суперечки з Будапештом.

Про це виданню Politico повідомили троє неназваних дипломатів ЄС, пише "Європейська правда".

"Перемога" для Орбана може бути у вигляді обіцянки відновити постачання нафти через трубопровід "Дружба", який транспортує нафту з Росії до Східної Європи.

"Він (Орбан) отримає свій клятий трубопровід. Ця історія з "Дружбою" ніяк не виглядає правдоподібною, але він повинен здобути перемогу у своїй (передвиборчій) кампанії", – сказав один з дипломатів, обізнаний з ходом переговорів.

ЄС опинився між молотом і ковадлом: з одного боку, Київ стоїть на межі фінансової кризи, а з іншого – ЄС не хоче робити політичний подарунок угорському лідеру перед виборами. Україна може залишитися без грошей до квітня – того самого місяця, коли угорці підуть на вибори.

Крок Орбана викликав обурення в усьому ЄС, президент Європейської ради Антоніу Кошта в листі на початку цього тижня попередив, що угорський лідер порушив принцип ЄС щодо "щирої співпраці". Це натякало на можливі юридичні санкції, які можуть набути форми так званої процедури за статтею 7, що позбавить Будапешт права голосу в ЄС.

Однак четверо дипломатів і високопосадовець ЄС, яким було надано анонімність, відкинули ідею юридичного вирішення проблеми. Натомість вони стверджували, що лідери повинні зосередитися на тиску та переконаннях Будапешта відмовитися від вето.

"Немає часу на юридичний варіант. Потрібно знайти політичне рішення", – сказав один із дипломатів, маючи на увазі можливість подати на Будапешт до суду за блокування коштів.

Двоє дипломатів зазначили, що більш реалістичним способом вирішення проблеми є створення документа, який міститиме обіцянку відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", що дозволить Орбану зберегти обличчя.

Вони зазначили, що це буде схоже на обхідний шлях, який лідери ЄС знайшли в жовтні 2025 року для подолання опору Словаччини щодо поступового припинення постачання російського газу.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись проголосувати за один з трьох затверджених Європейським парламентом документів.

У ЄС лунають побоювання, що тиснути на прем’єра Віктора Орбана під час виборчої кампанії може бути небезпечно.