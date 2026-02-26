Прем’єр Іспанії заперечив, що помирає

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес був змушений спростувати чутки про те, що він смертельно хворий.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у соцмережі Х.

Упродовж кількох тижнів праві акаунти в соцмережах поширювали чутки, що Санчеса лікують від смертельного захворювання.

Прем’єр Іспанії спершу ігнорував ці звинувачення, але в четвер зрештою відповів дописом у соцмережі.

"Я не страждаю на жодні серцево-судинні захворювання, але навіть якби це було так, у цьому не було б жодної проблеми. Мільйони людей мають такі хвороби й живуть нормальним життям завдяки державним послугам, які (праві сили) руйнують", – написав Санчес.

Заява глави іспанського уряду з’явилася за кілька днів після того, як правий таблоїд опублікував матеріал із твердженням, що Санчес нібито проходить лікування від смертельної серцево-судинної хвороби в державній лікарні в Мадриді, повідомляє Politico.

У своєму дописі в X Санчес зауважив, що після років прогнозів неминучого падіння його урядів праві сили, які прагнуть усунути його з посади, тепер "поширюють вигадки про (його) здоров’я".

Прем’єр розкритикував консервативну Народну партію за те, що вона будує опозицію до його правління на брехні, та назвав чутки нісенітницею.

Нагадаємо, нещодавно Санчес гостро відповів на слова засновника Telegram Павла Дурова, який розкритикував його рішення заборонити соцмережі для дітей до 16 років.

Також Санчес звинуватив Ілона Маска у завданні шкоди психічному здоров'ю підлітків.