Премьер Испании опроверг, что умирает

Премьер-министр Испании Педро Санчес был вынужден опровергнуть слухи о том, что он смертельно болен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в соцсети Х.

В течение нескольких недель правые аккаунты в соцсетях распространяли слухи, что Санчеса лечат от смертельного заболевания.

Премьер Испании сначала игнорировал эти обвинения, но в четверг в конце концов ответил сообщением в соцсети.

"Я не страдаю никакими сердечно-сосудистыми заболеваниями, но даже если бы это было так, в этом не было бы никакой проблемы. Миллионы людей имеют такие болезни и живут нормальной жизнью благодаря государственным услугам, которые (правые силы) разрушают", – написал Санчес.

Заявление главы испанского правительства появилось через несколько дней после того, как правый таблоид опубликовал материал с утверждением, что Санчес якобы проходит лечение от смертельной сердечно-сосудистой болезни в государственной больнице в Мадриде, сообщает Politico.

В своем посте в X Санчес отметил, что после лет прогнозов неизбежного падения его правительств правые силы, стремящиеся отстранить его от должности, теперь "распространяют выдумки о (его) здоровье".

Премьер раскритиковал консервативную Народную партию за то, что она строит оппозицию его правлению на лжи, и назвал слухи ерундой.

Напомним, недавно Санчес резко ответил на слова основателя Telegram Павла Дурова, который раскритиковал его решение запретить соцсеть для детей до 16 лет.

Также Санчес обвинил Илона Маска в нанесении вреда психическому здоровью подростков.