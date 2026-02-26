У Сербії в річницю вторгнення РФ в Україну облили фарбою пам'ятник Тарасу Шевченку

У сербському місті Новий Сад невідомі 24 лютого облили чорною фарбою пам'ятник українському поету Тарасу Шевченку, а також збили літери його прізвища.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blic.

Посольство України в Сербії оголосило, що з глибоким обуренням сприйняло інформацію про сплюндрування пам’ятника Шевченку.

У диппредставництві назвали цей інцидент "ганебним актом", спрямованим проти пам'ятки архітектури міста Новий Сад, і спробою спаплюжити пам'ять символу українського народу.

"Такі дії вандалів мають на меті підірвати українсько-сербські відносини. Ми закликаємо правоохоронні органи Республіки Сербія розслідувати обставини цього інциденту та притягнути винних до відповідальності", – йдеться в заяві посольства.

Бюст Шевченку в Новому Саді був встановлений в лютому 2021 року з ініціативи Українсько-русинської громади.

Нагадаємо, раніше невідомі зловмисники вчинили акт вандалізму над пам'ятником Армії Крайової на Центральному кладовищі в польському Щецині.

Також у Польщі розслідували інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали революційний червоно-чорний прапор ОУН та залишили напис "Слава УПА".