У Польщі сплюндрували пам’ятник Армії Крайовій

Невідомі зловмисники вчинили акт вандалізму над пам'ятником Армії Крайової на Центральному кладовищі в польському Щецині – в Інституті національної пам’яті вимагають розслідування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Директор щецинського відділення Інституту національної пам'яті Кшиштоф Менцинський у вівторок повідомив, що до районної прокуратури Щецин-Захід було подано повідомлення про підозру у вчиненні злочину образи місця пам'яті (ст. 261 КК) шляхом обмазування чорною фарбою пам'ятника, присвяченого Армії Крайовій.

фото PAP

"Цей пам'ятник, символ Польщі, що бореться, був зруйнований, зневажений невідомими злочинцями. Ми вважаємо, що це скандально, неприпустимо. Місця пам'яті перебувають під захистом держави", – підкреслив Менцинський.

Він додав, що "ми не повинні залишати цю справу без нашої реакції". "Відсутність реакції є дозволом на такі ганебні вчинки", – підкреслив він.

Менцинський нагадав, що в 2014 році Сейм прийняв закон про захист символу Польщі, що бореться. "Це важливо в цій справі, оскільки саме "якір" був обмазаний чорним спреєм на щецинському пам'ятнику. Ми не можемо погодитися з оскверненням цього символу, з руйнуванням місць пам'яті", – заявив Менцинський.

Він також звернув увагу на те, що спадщину Армії Крайової використовували солдати антикомуністичного підпілля, "Солідарність" та сучасна армія. Знак "Польща, що бореться" є на значках Сил територіальної оборони. До традицій та підрозділів Армії Крайової звертаються спеціальні війська.

Менцинський повідомив, що в п'ятницю, 13 лютого, за участю ветеранів та солдатів біля пам'ятника Армії Крайової заплановані урочистості напередодні 84-ї річниці перейменування Збройного Союзу на Армію Крайову. "Для нас дуже важливо, щоб це місце виглядало гідно, бо тут будуть присутні ветерани, останні живі солдати Армії Крайової у нашому місті", – повідомив Менцинський.

Пам'ятник на честь Армії Крайової був споруджений у 2004 році з ініціативи ветеранів.

Монумент знаходиться в старій, історичній частині Центрального кладовища, на перетині проспектів Букова і Горна. Його складають три стовпи різної висоти зі світлого каменю, на яких розміщено "якір" Польщі, що бореться, та табличку з написом: "1939-1956. На згадку про загиблих і вбитих солдатів Армії Крайової та інших збройних організацій Підпільної Польської Держави".

Торік у серпні у Польщі розслідували інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали революційний червоно-чорний прапор ОУН та залишили напис "Слава УПА".

Зазначимо, Сейм Польщі запровадив день пам’яті загиблих під час етнічних чисток на Волині як день пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки", в МЗС України розкритикували цей крок.